La Radiotelevisione svizzera Rts ha diffuso uno scambio di messaggi video "tra Gaëtan, allora gestore del bar Constellation, e il direttore Jacques Moretti", che "rivela le precarie condizioni del bar pochi giorni prima" della festa per l'ultimo dell'anno in cui sono morte 40 persone

Uno scambio di messaggi video "tra Gaëtan, allora gestore del bar Constellation di Crans-Montana, e il direttore Jacques Moretti", ottenuto dalla televisione svizzera, mostra "la caduta della schiuma acustica dal soffitto del bar" e "rivela le precarie condizioni del bar pochi giorni prima di Capodanno". A rivelarlo è la Radiotelevisione svizzera Rts sul suo sito, spiegando che "si tratta di documenti esclusivi ottenuti dal programma Mise au point della Rts". Le immagini mostrano stecche da biliardo posizionate su sgabelli, utilizzate per cercare di riattaccare le schiume fonoassorbenti, al soffitto del Le Constellation, teatro del rogo di Capodanno che ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 119.

La testimonianza del padre di Gaëtan Rts spiega che il padre di Gaëtan ha visto queste immagini sul telefono del figlio e, secondo lui, l'atteggiamento del proprietario e la natura improvvisata dei suoi metodi di gestione del bar dimostrano che ha trascurato la sicurezza del suo personale e, di conseguenza, di suo figlio. Gaëtan, originario del sud della Francia, aveva iniziato a lavorare per il locale vallesano all'inizio di dicembre. Secondo suo padre Jean-Michel, "era un sogno per lui venire a lavorare in Svizzera". Ma si è rapidamente disilluso, vedendo il modo in cui venivano gestiti il bar e la presenza di minori. "Mi ha detto che voleva dimettersi e tornare in Francia, ma poiché temeva di non essere pagato per dicembre, ha accettato di rimanere per le vacanze", racconta il padre. Gravemente ustionato - ricorda la Rts - il 28enne ha potuto lasciare l'ospedale parigino che lo aveva curato dopo un ricovero al Chuv di Losanna.