La moglie di Moretti, Jessica Maric, è al momento sottoposta alle stesse misure ora imposte al marito. Ha l'obbligo di firma e il divieto di espatrio, avendo dovuto anche consegnare il passaporto. È stata lei a raccontare la storia della loro relazione, nata nel 2013: "Mio marito ha avuto un'infanzia caotica, è finito per strada all'età di 14 anni. Ha conosciuto la fame. Quando ci siamo incontrati, abbiamo desiderato fin da subito la stabilità. È proprio in questa ricerca di stabilità che abbiamo scelto di stabilirci a Crans-Montana, così come di fondare qui la nostra famiglia. I nostri figli sono nati qui e il nostro nucleo è radicato in questo luogo. I miei migliori amici sono qui, così come quelli di mio marito".

