Incendio Crans-Montana, i nuovi video che raccontano la strage

I messaggi vocali successivi

Dopo aver ricevuto nuovi messaggi e video da parte di Gaétan, Moretti risponde con altri due vocali, acquisiti agli atti dell'indagine della procura di Sion: "Ok, allora ne rimetteremo, grazie" e "Sì, sembra niente male, togli pure le altre per favore". Lo stesso Moretti aveva testato artigianalmente la schiuma tentando di darle fuoco: "Avevo visto che comunque bruciava. Ho preso un cannello per vedere l'effetto sulla schiuma: l'ha trapassata tutta. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è stato il fumo che mi ha stordito, per il resto nulla mi ha scioccato", ha riferito l'imprenditore agli inquirenti. Nel 2018 e nel 2019, ha spiegato ancora Moretti, il locale era stato sottoposto a controlli di sicurezza sia da parte del Comune di Crans-Montana che da parte del capo dei vigili del fuoco, ma non c'era stata "nessuna osservazione".