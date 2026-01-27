Offerte Sky
Incendio Crans-Montana, i nuovi video che raccontano la strage

Mondo

Nuovi video e messaggi vocali mostrano problemi alla schiuma fonoassorbente del locale Constellation, lo stesso materiale coinvolto nell’incendio che ha causato 40 morti e 116 feriti. Gli audio di Jacques Moretti, acquisiti dagli inquirenti, documentano interventi sui pannelli che si staccavano dal soffitto e test artigianali sulla loro combustibilità

Mentre proseguono le indagini sulla strage di Crans-Montana di Capodanno, emergono nuovi video e messaggi vocali che gettano ulteriore luce sulle condizioni del locale Le Constellation e sul materiale coinvolto nell’incendio costato la vita a 40 persone e che ha provocato il ferimento di altri 116 giovani. 

Il video del collaboratore: la schiuma che si stacca dal soffitto

 

In un primo video, inviato pochi giorni prima della strage di Capodanno da un collaboratore a Jacques Moretti, si vede la schiuma fonoassorbente che si stava staccando dal soffitto del locale. Mostrando le immagini, il collaboratore spiega: “È soli lì, ho l’impressione che non abbia aderito molto bene. Vedete, si vede il soffitto. Guardate. Forse bisognerà rimettere la schiuma lì”. 

L’audio di risposta di Moretti

 

Alla segnalazione segue un messaggio audio di risposta inviato da Moretti allo stesso collaboratore. L’imprenditore dice: “Sì Gaétan, prova a toglierne una e vedi se cade, perché ho usato una schiuma che non conosco... Fammi sapere se va bene. Dimmi se cade o no; se cade, purtroppo bisognerà lasciarle”. Si tratta dello stesso materiale che ha preso fuoco nella notte di Capodanno.

Pannelli sostenuti al soffitto con stecche da biliardo

 

Ci sono poi due video raccolti dall’avvocato Romain Jordan, legale di molte famiglie delle vittime. Le immagini, consegnate agli inquirenti, mostrano il collaboratore di Moretti mentre tenta di far aderire i pannelli acustici al soffitto, sostenendoli con delle stecche da biliardo.

I messaggi vocali successivi

Dopo aver ricevuto nuovi messaggi e video da parte di Gaétan, Moretti risponde con altri due vocali, acquisiti agli atti dell'indagine della procura di Sion: "Ok, allora ne rimetteremo, grazie" e "Sì, sembra niente male, togli pure le altre per favore".  Lo stesso Moretti aveva testato artigianalmente la schiuma tentando di darle fuoco: "Avevo visto che comunque bruciava. Ho preso un cannello per vedere l'effetto sulla schiuma: l'ha trapassata tutta. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è stato il fumo che mi ha stordito, per il resto nulla mi ha scioccato", ha riferito l'imprenditore agli inquirenti. Nel 2018 e nel 2019, ha spiegato ancora Moretti, il locale era stato sottoposto a controlli di sicurezza sia da parte del Comune di Crans-Montana che da parte del capo dei vigili del fuoco, ma non c'era stata "nessuna osservazione".

Un ulteriore video, documenta invece la distribuzione delle bottigliette pirotecniche durante la serata di Capodanno e l’inizio del rogo.

