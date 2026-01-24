Il Governo e la Farnesina, dopo la liberazione su cauzione del proprietario del Le Constellation, hanno deciso di richiamare a Roma Gian Lorenzo Cornado. Tajani a Sky TG24: "Non si può ripagare la morte di tante persone con 200mila franchi. Ciò che è accaduto ci ha profondamente indignati, non sono la presidente Meloni e me, ma tutta l’Italia"

Dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti , proprietario del Le Constellation e indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana , il governo e la Farnesina hanno deciso di richiamare a Roma l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. "C’è sempre la presunzione d'innocenza, ma qui c’è poco da dire, i responsabili sono i proprietari del locale, e lo dice uno iper garantista", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky TG24. "Sono indignata, lo considero un oltraggio alla memoria delle vittime e un insulto alle loro famiglie", ha detto ieri sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando che il governo "chiederà conto alle autorità svizzere".

Tajani: "Non si può ripagare la morte di tante persone con 200mila franchi"

"Decideremo il da farsi perché ciò che è accaduto ci ha profondamente indignati, non sono la presidente Meloni e me, ma tutta l’Italia - ha detto Tajani - Qui non ci sono sospettati, ci sono fatti oggettivi, i proprietari del locale sono oggettivamente responsabili. Non è stata una casualità, un terremoto, c’è una responsabilità oggettiva di queste persone. Non si può ripagare la morte di tante persone con 200mila franchi. Ci aspettiamo che la magistratura svizzera acceleri i tempi del procedimento penale, noi siamo profondamenti indignati come genitori, e io anche come nonno".