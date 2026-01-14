Rogo Crans-Montana, per Jessica Maric no domiciliari ma obbligo firma

Offerte Sky
Incendio Crans-Montana, le indagini: per Jessica Maric niente domiciliari ma obbligo firma

Mondo
©Ansa

Jessica Maric, proprietaria col marito Jaques Moretti del locale in cui è scoppiato il rogo nella notte di Capodanno, non andrà ai domiciliari: per lei il tribunale di garanzia di Sion ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera con il ritiro del passaporto e il versamento di una cauzione ancora da definire. Resta in carcere Jaques Moretti, per il concreto "pericolo di fuga". Il governo italiano ha formalizzato l'intenzione di costituirsi parte civile, come confermato dal ministro Tajani

Proseguono le indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite durante una festa nel locale Constellation. Jessica Maric, proprietaria insieme al marito Jaques Moretti del posto in cui è scoppiato l’incendio, non andrà ai domiciliari: per lei il tribunale di garanzia di Sion ha disposto l'obbligo di firma, il divieto di lasciare la Svizzera con il ritiro del passaporto e il versamento di una cauzione ancora da definire. Resta in carcere, invece, Jaques Moretti per il concreto "pericolo di fuga". Intanto, il governo italiano ha formalizzato l'intenzione di costituirsi parte civile, come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: nella sua informativa alle Camere, ha definito questa scelta "giusta" per tutelare la memoria delle vittime italiane e garantire che lo Stato sia presente in ogni fase del procedimento penale svizzero.

Le vittime italiane e i feriti

Tra le vittime di Crans-Montana ci sono sei ragazzini italiani, mentre altri 14 sono rimasti feriti. Le condizioni dei sette ricoverati in terapia intensiva al Niguarda di Milano sono "ancora estremamente critiche", ha detto ieri l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Due in particolare sono "molto gravi": le prossime 48 ore saranno decisive. Ai feriti, ha assicurato Tajani, saranno garantite tutte le cure possibili.

epa12637566 French owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year's Day, Jacques and Jessica Moretti arrive for questioning by the Valais public prosecutor's office in Sion, Switzerland, 09 January 2026. Swiss authorities have confirmed 40 fatalities, mostly teenagers and young adults, and 116 severe injuries following a fire at the Le Constellation bar in Crans-Montana. The blaze occurred in the early hours of New Year's Day. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Vedi anche

Incendio Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

I nuovi dettagli

Intanto, sono emersi nuovi dettagli riguardo alla tragedia. Per l'ex gestore del locale, intervistato daa una tv svizzera, prima del 2015 Le Constellation era solo una sala giochi. Sarebbe stato Jacques Moretti a trasformare il seminterrato con rilevanti interventi edilizi avviati senza presentare una domanda di concessione edilizia ma solo inviando al Comune una comunicazione. Inoltre, un'immagine delle telecamere di sicurezza del locale, mostrata dal Tg3, sembra confermare che l'uscita di sicurezza era bloccata da un mobiletto, forse un tavolino.

Vedi anche

Crans-Montana, Cyane Panine: la cameriera col casco vittima del rogo

