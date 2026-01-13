Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone, è in carcere: il Tribunale di Sion ha convalidato l'arresto per il concreto "pericolo di fuga", ma si valuta anche la possibilità di una scarcerazione su cauzione. La moglie Jessica Maric è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Le indagini vanno avanti anche in Italia e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi Tajani riferisce in Parlamento ascolta articolo

Continuano le indagini sulla strage avvenuta a Crans-Montana, dove 40 persone sono morte e 116 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un locale nella notte di Capodanno. Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, è in carcere: il Tribunale di Sion, infatti, ha convalidato l'arresto per il concreto "pericolo di fuga" dell'indagato, ma si valuta anche la possibilità di una scarcerazione su cauzione. La moglie Jessica Maric, invece, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico: la sua posizione, però, potrebbe aggravarsi. Le indagini, intanto, vanno avanti anche in Italia: la Procura di Roma sta procedendo per disastro colposo e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce in Parlamento: alle 12 al Senato e alle 15.30 alla Camera.

I due indagati Jacques Moretti, come detto, è in carcere. Il Tribunale di Sion ha dato ragione alla procura generale del Vallese, che venerdì aveva chiesto per l'imprenditore francese la misura restrittiva per il pericolo di fuga dalla Svizzera. Ma per lui si è aperto uno spiraglio: il versamento di una cauzione. I giudici di garanzia, comunque, hanno precisato che "la fissazione delle cauzioni richiede un'istruttoria minuziosa" e nel frattempo "deve prevalere la privazione della libertà". Jacques Moretti e Jessica Maric rimangono per ora gli unici indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. Anche se il Comune di Crans-Montana ha dovuto rinunciare alla costituzione di parte civile perché gli inquirenti svizzeri, che hanno allargato in campo degli accertamenti anche al livello istituzionale, gli avrebbero negato la qualità di soggetto danneggiato. La posizione di Jessica Maric Jessica Maric, direttrice generale del locale, per ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Secondo alcune fonti, infatti, dei testimoni l’avrebbero sentita dire ad alcuni dipendenti di far entrare più gente nel locale poche ore prima della strage. Inoltre, dopo le prime fiamme, ci sarebbero delle immagini che la mostrerebbero allontanarsi velocemente dal locale con una grossa borsa. Vedi anche Crans Montana, convalidato arresto Jacques Moretti: "Pericolo di fuga"

Le indagini in Italia Intanto, prende forma anche l'indagine italiana: le vittime italiane sono state 6, 14 i connazionali feriti. La procura di Roma ipotizza anche il reato di disastro colposo. Nel fascicolo, al momento contro ignoti, si procede anche per incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antifortunistica. I magistrati italiani dovrebbero inviare una rogatoria alle autorità svizzere per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori e l'attività istruttoria svolta in questi giorni. Inoltre, la Regione Lombardia ha intenzione di costituirsi parte civile "se ci saranno le condizioni", come ha spiegato il governatore Attilio Fontana. E vanno avanti le autopsie sui corpi dei connazionali morti nel rogo. La prima, quella di Riccardo Minghetti, è stata ieri al Gemelli di Roma. Mentre l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del bolognese Giovanni Tamburi dovrebbe essere affidato probabilmente venerdì. Vedi anche Crans-Montana, feriti al Niguarda: prognosi ancora riservate