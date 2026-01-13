Incendio Crans-Montana, proseguono le indagini. Si aggrava la posizione di Jessica MaricMondo
Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone, è in carcere: il Tribunale di Sion ha convalidato l'arresto per il concreto "pericolo di fuga", ma si valuta anche la possibilità di una scarcerazione su cauzione. La moglie Jessica Maric è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Le indagini vanno avanti anche in Italia e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi Tajani riferisce in Parlamento
Continuano le indagini sulla strage avvenuta a Crans-Montana, dove 40 persone sono morte e 116 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un locale nella notte di Capodanno. Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, è in carcere: il Tribunale di Sion, infatti, ha convalidato l'arresto per il concreto "pericolo di fuga" dell'indagato, ma si valuta anche la possibilità di una scarcerazione su cauzione. La moglie Jessica Maric, invece, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico: la sua posizione, però, potrebbe aggravarsi. Le indagini, intanto, vanno avanti anche in Italia: la Procura di Roma sta procedendo per disastro colposo e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce in Parlamento: alle 12 al Senato e alle 15.30 alla Camera.
I due indagati
Jacques Moretti, come detto, è in carcere. Il Tribunale di Sion ha dato ragione alla procura generale del Vallese, che venerdì aveva chiesto per l'imprenditore francese la misura restrittiva per il pericolo di fuga dalla Svizzera. Ma per lui si è aperto uno spiraglio: il versamento di una cauzione. I giudici di garanzia, comunque, hanno precisato che "la fissazione delle cauzioni richiede un'istruttoria minuziosa" e nel frattempo "deve prevalere la privazione della libertà". Jacques Moretti e Jessica Maric rimangono per ora gli unici indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. Anche se il Comune di Crans-Montana ha dovuto rinunciare alla costituzione di parte civile perché gli inquirenti svizzeri, che hanno allargato in campo degli accertamenti anche al livello istituzionale, gli avrebbero negato la qualità di soggetto danneggiato.
La posizione di Jessica Maric
Jessica Maric, direttrice generale del locale, per ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Secondo alcune fonti, infatti, dei testimoni l’avrebbero sentita dire ad alcuni dipendenti di far entrare più gente nel locale poche ore prima della strage. Inoltre, dopo le prime fiamme, ci sarebbero delle immagini che la mostrerebbero allontanarsi velocemente dal locale con una grossa borsa.
Le indagini in Italia
Intanto, prende forma anche l'indagine italiana: le vittime italiane sono state 6, 14 i connazionali feriti. La procura di Roma ipotizza anche il reato di disastro colposo. Nel fascicolo, al momento contro ignoti, si procede anche per incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antifortunistica. I magistrati italiani dovrebbero inviare una rogatoria alle autorità svizzere per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori e l'attività istruttoria svolta in questi giorni. Inoltre, la Regione Lombardia ha intenzione di costituirsi parte civile "se ci saranno le condizioni", come ha spiegato il governatore Attilio Fontana. E vanno avanti le autopsie sui corpi dei connazionali morti nel rogo. La prima, quella di Riccardo Minghetti, è stata ieri al Gemelli di Roma. Mentre l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del bolognese Giovanni Tamburi dovrebbe essere affidato probabilmente venerdì.
Le parole del precedente gestore del locale
Intanto, la televisione svizzera Rts ha intervistato Eric Dosdo, precedente gestore del locale dal 2005 al 2015. Secondo l’emittente, nel 2015 Jacques Moretti avrebbe trasformato il seminterrato del Constellation da sala giochi a disco bar e avrebbe eseguito rilevanti interventi edilizi senza presentare al Comune una domanda di concessione edilizia ma inviando una semplice comunicazione. "Non so perché la coppia Moretti abbia rimpicciolito la scala", ha detto Dosdo, riferendosi al restringimento dell'unica via di uscita dal bar che, secondo le testimonianze, ha impedito a molte persone di scappare. Gli altri lavori hanno riguardato, tra l'altro, l'abbattimento di alcuni muri interni e il posizionamento della schiuma fonoassorbente. L'ex gestore ha messo a disposizione dell'emittente elvetica foto dell'epoca da cui si vede che il seminterrato era una semplice sala giochi, con biliardi, un bersaglio per le freccette, alcuni tavoli e un bancone. C'erano diversi estintori e la stanza sembrava più piccola. "Non c'era schiuma. Non avevamo davvero bisogno di acustica, innanzitutto perché nessuno si era mai lamentato. Inoltre, non avevamo l'impostazione di un locale notturno, chiudevamo al massimo all'una di notte", ha spiegato Dosdo.
Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda