La 24enne lavorava nel locale ed era considerata parte della famiglia dai gestori. Ora la sua immagine è agli atti come prova delle gravi negligenze del locale

I video della tragedia hanno fatto il giro dei social. Nelle immagini della notte di Capodanno, poco prima che il devastante incendio divampasse al bar Le Constellation di Crans-Montana, si vede una giovane donna con un casco in testa. Il mondo intero ha imparato a riconoscerla proprio per quelle immagini diventate virali. Oggi quella donna ha un nome: Cyane Panine, ed è tra le vittime del rogo.