La 24enne lavorava nel locale ed era considerata parte della famiglia dai gestori. Ora la sua immagine è agli atti come prova delle gravi negligenze del locale
I video della tragedia hanno fatto il giro dei social. Nelle immagini della notte di Capodanno, poco prima che il devastante incendio divampasse al bar Le Constellation di Crans-Montana, si vede una giovane donna con un casco in testa. Il mondo intero ha imparato a riconoscerla proprio per quelle immagini diventate virali. Oggi quella donna ha un nome: Cyane Panine, ed è tra le vittime del rogo.
Chi era Cyane Panine?
Originaria di Sète, in Francia, la 24enne lavorava come barista stagionale nella rinomata località sciistica svizzera, dove i proprietari del locale, i coniugi Moretti, la consideravano “come una di famiglia”. Nei video girati poco prima della tragedia, Cyane appare sorridente, con un casco da motociclista in testa, mentre viene portata in spalle da una collega tra la folla in festa. Nelle mani stringe bottiglie di champagne adornate con fontane pirotecniche accese , parte di una coreografica pensata per celebrare l’arrivo del nuovo anno.
Dallo spettacolo alla tragedia
Quel momento di spettacolo si è però trasformato nell’innesco del disastro: le scintille dei bengala hanno raggiunto il materiale fonoassorbente del soffitto, altamente infiammabile, dando origine a un incendio che in pochi istanti ha provocato la morte di 40 persone. L’immagine di Cyane con il casco è oggi agli atti dell'inchiesta come testimonianza visiva di una catena di negligenze, il simbolo di una festa finita in tragedia per la mancata osservanza di norme di sicurezza basilari.