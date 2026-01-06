Maltempo, ondata di gelo in Europa: disagi nei trasporti e voli in tilt in diversi PaesiMondo
L’andata di freddo che sta interessando il nostro Paese, negli ultimi giorni ha investito anche diversi altri Stati europei. Dalla Francia al Regno Unito, il maltempo sta provocando vittime e creando disagi anche nei trasporti, soprattutto negli aeroporti: voli in tilt, con ripercussioni che possono toccare anche gli scali italiani. Neve e disagi anche in Spagna e Paesi Bassi
In Francia
In Francia sei aeroporti sono stati chiusi al traffico stamattina, 6 gennaio, nell'ovest e nel nord del Paese a causa del maltempo e della neve. Nessun volo, per ora, è stato cancellato negli aeroporti di Parigi. "I disagi dovuti a neve e ghiaccio hanno portato alla chiusura dei seguenti aeroporti questa mattina: Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray (vicino ad Amiens), Saint-Nazaire e Brest", ha fatto sapere il ministero dei Trasporti francese in un aggiornamento nazionale diffuso alle 10, specificando che "non sono previste riduzioni degli orari dei voli per gli aeroporti di Parigi".
Le vittime
Le forti nevicate e il ghiaccio hanno causato almeno cinque vittime sulle strade francesi e notevoli disagi, con il ministro dei Trasporti francese che ha riconosciuto che l'evento era stato "leggermente sottovalutato" dal servizio meteorologico nazionale. Tre persone sono morte in due incidenti separati causati dal ghiaccio nero nel sud-ovest, mentre un autista di un servizio di Ncc è morto dopo essere caduto nella Marna vicino a Parigi. Queste due tragedie seguono la morte, avvenuta ieri, di un autista di un furgone in uno scontro con un camion, sempre nella regione parigina.
Il Regno Unito
L'ondata di gelo ha investito negli ultimi giorni anche il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia e l'Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l'Inghilterra settentrionale e orientale. La notte scorsa, secondo il Met Office, è stata la più fredda dell'inverno finora: la temperatura più bassa è stata registrata a Marham, un villaggio nel Norfolk, col termometro sceso a -12,5 gradi.
Scuole chiuse e disagi nei trasporti
Centinaia di scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno, soprattutto nel nord del Paese, mentre si segnalano nuovi disagi nei trasporti. Le chiamate d'emergenza per il soccorso stradale sono aumentate del 40% rispetto al solito per il ghiaccio e la neve, mentre hanno subito interruzioni i servizi ferroviari nella Scozia settentrionale e anche quelli dell'Eurostar, dopo il blocco totale per alcune ore della scorsa settimana a causa di un guasto alla rete elettrica sotto il tunnel della Manica. La tratta tra Londra e i Paesi Bassi, secondo gli ultimi aggiornamenti, non prosegue oltre Bruxelles. Diversi voli sono stati cancellati negli aeroporti scozzesi di Aberdeen e Inverness a causa delle forti nevicate, mentre lo scalo di Liverpool ha riaperto dopo lo stop temporaneo di ieri, ma vengono segnalati possibili ritardi e cancellazioni.
Il maltempo in Europa
Già ieri, 5 gennaio, nevicate e violenti temporali hanno provocato disagi e disservizi in varie zone dell’Europa: dalla Gran Bretagna, dove come detto centinaia di scuole sono rimaste chiuse, alla Francia, dove era stato cancellato il 15% dei voli negli aeroporti parigini di Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly. A complicare la situazione dei trasporti era stato il "guasto tecnico" ai sistemi di radiocomunicazione in Grecia, dove domenica decolli e atterraggi sono stati sospesi lasciando a terra, stando ai media, "migliaia" di passeggeri in tutta Europa, anche italiani. A Parigi, oltre ai voli cancellati negli aeroporti della capitale francese, nel pomeriggio di lunedì si erano registrati ingorghi automobilistici di oltre 900 chilometri nell'Ile-de-France. Lunghe code anche sulle strade della Normandia, mentre si sciava a Montmartre.
Spagna e Paesi Bassi
Anche in Spagna la tempesta Francis ha portato neve e pioggia in vaste aree del Paese e conseguenze sulla circolazione in decine di arterie stradali. A Cadice, 470 famiglie sono state evacuate per alcune ore, per motivi di sicurezza, dalle zone attorno alle cittadine di San Roque e Los Barrios, a valle del bacino del fiume Guadarranque. A Malaga una persona è stata tratta in salvo dopo che l'auto sulla quale si trovava era rimasta bloccata in una pozza d'acqua in un tunnel. Centinaia di voli sono stati cancellati anche in Olanda, sempre a causa della neve.
