Non solo l’Italia: l’ondata di gelo che sta interessando il nostro Paese, negli ultimi giorni ha investito anche diversi altri Stati europei. Dalla Francia al Regno Unito, il maltempo sta provocando vittime e creando disagi anche nei trasporti, soprattutto negli aeroporti: voli in tilt, con ripercussioni che possono toccare anche gli scali italiani.

In Francia

In Francia sei aeroporti sono stati chiusi al traffico stamattina, 6 gennaio, nell'ovest e nel nord del Paese a causa del maltempo e della neve. Nessun volo, per ora, è stato cancellato negli aeroporti di Parigi. "I disagi dovuti a neve e ghiaccio hanno portato alla chiusura dei seguenti aeroporti questa mattina: Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray (vicino ad Amiens), Saint-Nazaire e Brest", ha fatto sapere il ministero dei Trasporti francese in un aggiornamento nazionale diffuso alle 10, specificando che "non sono previste riduzioni degli orari dei voli per gli aeroporti di Parigi".

Le vittime

Le forti nevicate e il ghiaccio hanno causato almeno cinque vittime sulle strade francesi e notevoli disagi, con il ministro dei Trasporti francese che ha riconosciuto che l'evento era stato "leggermente sottovalutato" dal servizio meteorologico nazionale. Tre persone sono morte in due incidenti separati causati dal ghiaccio nero nel sud-ovest, mentre un autista di un servizio di Ncc è morto dopo essere caduto nella Marna vicino a Parigi. Queste due tragedie seguono la morte, avvenuta ieri, di un autista di un furgone in uno scontro con un camion, sempre nella regione parigina.