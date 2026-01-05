Offerte Sky
Grecia, ieri chiuso spazio aereo per problemi nei collegamenti radio: sospesi tutti i voli

Mondo
©Getty

Ieri lo spazio aereo della Grecia è stato temporaneamente chiuso a causa di un problema tecnico che ha compromesso i collegamenti radio tra aerei e torri di controllo. Sono stati sospesi arrivi e partenze negli aeroporti di Atene e negli scali regionali, mentre i voli già in aria hanno proseguito regolarmente. Il traffico è ripreso nel primo pomeriggio, ma numerosi collegamenti hanno registrato ritardi

Nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, il traffico aereo in Grecia ha subito una sospensione temporanea a causa di un problema tecnico che ha reso impossibili le comunicazioni radio tra gli aerei e le torri di controllo. Il blocco, iniziato intorno alle 7 del mattino, ha interessato diversi aeroporti del Paese e si è protratto fino al primo pomeriggio, lasciando migliaia di passeggeri bloccati negli scali.

ATHENS, GREECE - JANUARY 4: Passengers line up at departures, as airports across Greece have technical issues affecting radio frequencies, at the Eleftherios Venizelos International Airport, in Athens, Greece, on January 4, 2026. Air traffic in Greece was partially restored on Sunday afternoon after major disruptions that affected all airports across the country and halted inbound and outbound flights. (Photo by Costas Baltas/Anadolu via Getty Images)
2254000061 - ©Getty

Traffico aereo sospeso negli scali

 

Il guasto ha colpito la Regione informazioni volo di Atene (Fir), con la conseguente interruzione di arrivi e partenze sia nello scalo della capitale sia negli aeroporti regionali. Gli aerei che si trovavano in volo hanno continuato a viaggiare normalmente, mentre a terra migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati negli aeroporti nazionali e internazionali. La ripresa del traffico è avvenuta gradualmente nel primo pomeriggio, con circa 35 voli gestiti tra arrivi e partenze, ma oltre 75 collegamenti hanno registrato ritardi.

 

Il problema tecnico e le verifiche

 

Come riferito dal quotidiano Kathimerini, il disservizio sarebbe riconducibile ai sistemi di radiofrequenza dei Centri di controllo d’area di Atene e Macedonia, sotto la responsabilità dell’Autorità per l’Aviazione Civile. Le frequenze radio che servono il centro di controllo interessato sono risultate fuori servizio. L’Ente civile greco dell’aviazione civile lo ha definito “un guasto senza precedenti” e ha detto di avere avviato un’indagine sull’incidente in coordinamento con altre agenzie. I rapporti preliminari indicano un guasto al circuito, sebbene la causa o l'origine precisa non siano ancora state determinate. Secondo l’emittente pubblica Ert, l'indagine preliminare avviata dalla procura di Atene mira a determinare la fonte dell'interferenza su quasi tutte le frequenze all'interno dello spazio aereo greco. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Christos Dimas, ha dichiarato che "non vi è alcun pericolo per la sicurezza dei voli" in partenza o in arrivo negli aeroporti greci. Anche Panagiotis Psarros, presidente dell'Unione greca dei controllori del traffico aereo, ha dichiarato a Ert che il problema era "molto grave" e ha deplorato le "attrezzature obsolete" negli aeroporti.

Grecia, aeroporti chiusi per problemi tecnici
©Getty

Economia

Disservizi aerei in vacanza? Ecco come far valere i propri diritti

I disservizi, che possono capitare, non devono essere accettati come parte inevitabile del viaggio. Spesso, infatti, chi vola ha diritto a tutele specifiche e non solo rimborsi o compensazioni economiche, specie di fronte a ritardi e cancellazioni. Ecco cosa sapere nel merito

