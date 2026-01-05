Offerte Sky
Neve nei Paesi Bassi, caos trasporti e voli cancellati

Mondo

Una forte nevicata ha causato gravi disagi alla circolazione nei Paesi Bassi, con strade imbiancate, incidenti e forti rallentamenti. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare a casa, mentre centinaia di voli sono stati cancellati e il traffico ferroviario nell’area di Amsterdam si è fermato. Le precipitazioni nevose sono previste per tutta la settimana, con possibili ulteriori ripercussioni sui trasporti.

