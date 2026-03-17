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Tornado in Tennessee, gravi danni a case e veicoli

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Un violento tornado ha colpito la città di Columbia, nel Tennessee, provocando gravi danni a abitazioni e veicoli. Secondo il National Weather Service, la tempesta ha abbattuto alberi e distrutto diverse strutture. Alcuni residenti hanno riferito di essersi messi in salvo per miracolo mentre la pioggia invadeva i resti delle case.

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