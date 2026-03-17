Russia, MiG-31 con missili ipersonici sul Mar del Giappone

Due caccia russi MiG-31 armati di missili ipersonici Kinzhal hanno effettuato un volo di esercitazione pianificato sulle acque internazionali del Mar del Giappone. Il missile balistico aviolanciato Kinzhal vola a una velocità dieci volte superiore a quella del suono, ha una gittata superiore a 2.000 km e può trasportare testate convenzionali e nucleari. Il sistema è stato impiegato per la prima volta nel conflitto in Ucraina nel marzo 2022.
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