Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, MiG-31 con missili ipersonici sul Mar del Giappone

Mondo

Due caccia russi MiG-31 armati di missili ipersonici Kinzhal hanno effettuato un volo di esercitazione pianificato sulle acque internazionali del Mar del Giappone. Il missile balistico aviolanciato Kinzhal vola a una velocità dieci volte superiore a quella del suono, ha una gittata superiore a 2.000 km e può trasportare testate convenzionali e nucleari. Il sistema è stato impiegato per la prima volta nel conflitto in Ucraina nel marzo 2022.

Prossimi video

Iran, droni su ambasciata Usa a Baghdad

Mondo

Ucraina, la storia di Kseniia: la fioraia di Kiev che produce droni

Mondo

La guerra in Iran fa slittare il viaggio di Trump in Cina

Mondo

Guerra Iran, nessun militare italiano ferito da attacchi in Libano e Iraq

Mondo

L'esercito israeliano diffonde filmati del raid in Libano

Mondo

L'intervista di Sky TG24 all'ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba

Mondo