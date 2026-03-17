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Zoo di Berlino, la star e' la piccola tigre Lilly

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La piccola tigre Lilly, nata il primo gennaio 2026, ha iniziato a esplorare il suo recinto allo zoo di Berlino diventando rapidamente la star del parco faunistico. L'esemplare appartiene alla sottospecie indonesiana, di cui restano solo poche centinaia di individui al mondo. Il direttore Andreas Knieriem ha sottolineato l'importanza genetica della nascita per la conservazione della specie.

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