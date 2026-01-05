Offerte Sky
Farnesina: "Circa 600 italiani bloccati a Sharm El-Sheik per chiusura spazio aereo"

Mondo
©Getty

A causa della chiusura dello spazio aereo greco. In stretto raccordo con la Farnesina, l'Ambasciata sta prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile 

Circa 600 italiani sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto, a seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri, a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni.

La nota della Farnesina

Di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto partire a mezzanotte di stasera. Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto, fa sapere la Farnesina in una nota.

Assistiti dall'ambasciata

In stretto raccordo con la Farnesina, l'ambasciata sta inoltre prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile.

