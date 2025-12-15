Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A New York arriva la prima neve, sci e slittini a Central Park. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

E' stata una domenica all'insegna del divertimento sulla neve, quella appena trascorsa da tanti turisti e abitanti nella Grande Mela. Una intensa nevicata ha infatti colpito la città, trasformando Central Park, ma non solo, in un paesaggio mozzafiato

ULTIME FOTOGALLERY

A New York arriva la prima neve, sci e slittini a Central Park. FOTO

Mondo

E' stata una domenica all'insegna del divertimento sulla neve, quella appena trascorsa da tanti...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La strage di Bondi Beach apre quasi tutte le edizioni dei giornali in edicola oggi. Sono 15 le...

13 foto

Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia

Lifestyle

Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito...

10 foto

Sparatoria alla Brown University negli Stati Uniti, morti 2 studenti

Mondo

“Questo è un giorno di immenso dolore. Nessun genitore o familiare dovrebbe mai sopportare una...

11 foto

Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi

Mondo

Sulla famosa spiaggia australiana due persone - un padre cinquantenne, deceduto, e suo figlio...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Idf spara su un israeliano che tentava di pugnalare i soldati. LIVE

    live Mondo

    Un israeliano è stato ferito dai soldati che aveva tentato di aggredire armato di coltello nella...

    Avanti vertice inviati Usa-Zelensky. Oggi anche leader Europa. LIVE

    live Mondo

    Ieri summit tra il presidente ucraino Witkoff e Kushner. "Voglio convincerli a sostenere il...

    Il Ministero della Cultura pubblica un bando per 577 funzionari

    Cronaca

    Architetti, bibliotecari, archivisti e archeologi. Queste le figure che il Ministero sta...