A New York arriva la prima neve, sci e slittini a Central Park. FOTO
E' stata una domenica all'insegna del divertimento sulla neve, quella appena trascorsa da tanti turisti e abitanti nella Grande Mela. Una intensa nevicata ha infatti colpito la città, trasformando Central Park, ma non solo, in un paesaggio mozzafiato
- Nelle scorse ore una coltre di diversi centimetri di neve ha imbiancato New York in quella che è considerata la prima, vera, nevicata della stagione. Central Park, per l'occasione, si è trasformata in una pista di sci e slittini per tante famiglie e bambini che hanno trascorso del tempo in relax tra freddo e divertimento.
- I primi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere già durante il weekend e, in alcune zone della Grande Mela, erano presenti quasi una decina di centimetri di neve. Occasione ghiotta, per grandi e piccini, per lanciarsi a tutta velocità sulle colline di Central Park.
- Times Square è stata presa d’assalto dai turisti ma nessun problema nei collegamenti è stato registrato. Fuori da New York si è arrivati anche fino a venti centimetri di neve. E la temperatura newyorkese di ieri ha toccato una temperatura media di -2, con punte di -7 durante la notte.
- La perturbazione che ha colpito New York ha interessato anche Filadelfia e Boston. Ma la neve, caduta copiosamente sulla Grande mela, dovrebbe lasciare spazio, a partire da martedì, a temperature in risalita. Intanto sulle strade già da venerdì scorso è stato sparso sale per evitare la formazione di ghiaccio.
- Lo spettacolo di Central Park (foto) non è stato l'unico. Nel Paese, come detto, anche altre località sono state colpite da fitte nevicate. Nel New Jersey, ad esempio, questo primo fine settimana di neve ha fatto cadere ben 15cm in alcune località.
- Tornando a New York, diverse aree della città sono state popolate, soprattutto nella giornata di domenica, di persone nelle strade, attirate dal paesaggio innevato. E' successo, per esempio, anche nel quartiere di Brooklyn (foto).
- Altre immagini suggestive del quartiere newyorchese di Brooklyn, il più popoloso della città. Anche qui si attende l'arrivo del Natale.
- La magia che sa infondere la neve ha attirato, come era prevedibile, anche tanti bimbi che oltre a divertirsi con gli slittini ne hanno approfittato per fare la classica "battaglia" di palle di neve.
- Solitamente la prima nevicata della stagione, a New York, si registra in questo periodo, tra novembre o dicembre. Ma spesso, in questi casi, si tratta di piccole precipitazioni con neve in quantità non abbondanti. Le nevicate vere e proprie arrivano, più di consueto, a gennaio, febbraio ed inizio marzo.
- Tante persone, tra abitanti e turisti, ne hanno approfittato anche per pattinare sul ghiaccio sotto l'albero di Natale del Rockefeller Center (foto).