Gli alberi di Natale più belli e particolari nel mondo. FOTO

Negli anni sono stati creati diversi alberi di Natale stravaganti e strani, come un albero subacqueo, un albero di Lego, un albero di peluche in India e persino un albero fatto da persone. Vediamone alcuni
- Quando si tratta di alberi di Natale la creatività non ha limiti e va oltre il tradizionale abete decorato, utilizzando tecnologia, riciclo e arte per creare installazioni uniche. Vediamone alcunI
- L’albero di Natale gigante "virtuale" sul Monte Ingino, fatto di luci, è ormai nel Guinness dei Primati come il più grande al mondo
- Vista aerea dell'albero di Natale galleggiante sulla spiaggia di Botafogo con il monte Pan di Zucchero sullo sfondo a Rio de Janeiro
- A Shanghai, in Cina, è stato allestito un albero di Natale LEGO con decorazioni colorate al LEGOLAND Shanghai Resort
- Sempre in Cina lo scorso anno, uno spettacolo subacqueo è andato in scena al Chongqing Sunac Sea World dove è stato realizzato un albero di Natale sottomarino
- Una vista aerea del tradizionale albero di Natale di Dortmund, alto 45 metri, uno dei più grandi al mondo
- All'interno del noto centro commerciale parigino Lafayette, viene allestito un albero spettacolare ogni anno, spesso caratterizzato da un design artistico e opulento. L'albero del 2025 è stato firmato dall'illustratrice Jeanne Detallante e decorato con chilometri di luci LED, nastri e tessuti scintillanti
- Probabilmente l'albero più famoso a livello mediatico, è un imponente abete rosso norvegese (quest'anno alto circa 23 metri) decorato con oltre 50.000 luci LED multicolori e una stella luminosa iconica. Una particolarità è che, alla fine delle festività, il suo legno viene donato per la costruzione di abitazioni
- Anche se era stato realizzato anni fa, merita di essere riproposto. Bizzarro sì, ma pure affascinante: l’albero di Natale di 12 metri fatto di 121 finestre, di vecchie case abbandonate a Rakvere, città dell'Estonia nordorientale
- Grande attesa per scoprire l'albero più significativo del Natale quello in Piazza San Pietro a Roma. La tradizionale inaugurazione del presepe e l’accensione dell’albero si terranno lunedì 15 dicembre alle 17. Il maestoso abete rosso, alto 25 metri, del peso di 80 quintali è un dono dei comuni di Lagundo e di Ultimo in provincia di Bolzano