Brasile, decine di morti in blitz antidroga nelle favelas di Rio. FOTO

Brasile, decine di morti in un blitz antidroga della polizia nelle favelas di Rio. FOTO
Almeno 64 vittime - fra cui 4 agenti - durante un’operazione contro i trafficanti del Comando Vermelho lanciata dal governatore Cláudio Castro, del Partito Liberale di Bolsonaro. I criminali della più potente organizzazione criminale carioca hanno reagito con droni carichi di granate, fucili d'assalto da 200 colpi al minuto e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso
- Sessantaquattro morti - tra cui 4 agenti - durante ore di scontri a fuoco, autobus incendiati usati come barricate e guerriglia nelle strade della città. Un'operazione della polizia contro i trafficanti del Comando Vermelho nelle favelas dei complessi di Alemão e Penha ha trasformato ieri Rio de Janeiro in un campo di battaglia, segnando una delle giornate più violente della sua storia recente.
- "Rio de Janeiro in stato di guerra": così titolano i principali media brasiliani dopo la maxioperazione lanciata dal governatore Cláudio Castro, del Partito Liberale di Bolsonaro, con oltre 2.500 uomini dispiegati ad Alemão e Penha dove vivono 280 mila persone in decine di favelas.
- Dopo aver subito l'attacco con perdite senza precedenti statistici e almeno 81 arresti, i criminali della più potente organizzazione criminale carioca hanno reagito con droni carichi di granate, fucili d'assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso, mentre circolavano messaggi su WhatsApp che costringevano la popolazione a partecipare ai blocchi. In alcune aree i criminali hanno imposto ai negozianti di abbassare le saracinesche e sospendere le attività.
- Raffiche di oltre 200 colpi al minuto hanno trasformato alcune zone di Rio in un campo di battaglia mentre il principale ricercato, Edgar Alves Andrade, detto Doca da Penha, leader del Comando Vermelho, continua a essere latitante anche se contro di lui pendono venti mandati di cattura per più di cento omicidi.
- Rio de Janeiro è rimasta paralizzata, con scuole e università chiuse, voli sospesi all'aeroporto Galeão, trasporti pubblici nel caos e migliaia di lavoratori costretti a tornare a casa a piedi.
- "È un'operazione dello Stato contro i narcoterroristi", ha detto Castro, chiedendo il sostegno del governo federale e denunciando l'isolamento di Rio. Poi ha dichiarato che l'operazione "ha ben poco a che vedere con la sicurezza pubblica" parlando apertamente di "guerra" e ha lamentato la mancanza di sostegno da parte del ministero della Difesa.
- Anche il sindaco Eduardo Paes ha detto che Rio "non può e non sarà ostaggio di criminali che vogliono seminare la paura per le strade".