Brasile, decine di morti in blitz antidroga nelle favelas di Rio. FOTO

Brasile, decine di morti in un blitz antidroga della polizia nelle favelas di Rio. FOTO

Mondo fotogallery
11 foto
©Getty

Almeno 64 vittime - fra cui 4 agenti - durante un’operazione contro i trafficanti del Comando Vermelho lanciata dal governatore Cláudio Castro, del Partito Liberale di Bolsonaro. I criminali della più potente organizzazione criminale carioca hanno reagito con droni carichi di granate, fucili d'assalto da 200 colpi al minuto e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso

