Lula da Silva, presidente del Brasile

Lula da Silva, il presidente del Brasile compie 80 anni: la sua storia politica

Mondo fotogallery
12 foto
Ansa e Getty

Compie oggi 80 anni Lula da Silva, ex sindacalista e attuale presidente del Brasile dopo l'ultima vittoria nel 2022. Fondatore del Partito dei Lavoratori, è stato al Palazzo di Planalto, sede della presidenza brasiliana, dal 2003 al 2010. Tra il 2018 e il 2019 è stato anche in carcere dopo due condanne per corruzione poi annullate nel 2021 dalla Corte suprema federale

Lula, il presidente del Brasile compie 80 anni: la sua storia politica

