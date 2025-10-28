Brasile, scene guerra a Rio: oltre 60 morti in raid polizia antidroga

Scontri a fuoco nelle favelas della zona nord di Rio de Janeiro, nei Complessi di Alemão e Penha. L'azione aveva come obiettivo principale la cattura trafficanti legati al Comando Vermelho (Cv), la più potente organizzazione criminale carioca. In rappresaglia contro le istituzioni, il Cv sta promuovendo in queste ore blocchi stradali in diversi punti della città, dalla zona nord fino al centro storico della città

Come in un film, 2.500 poliziotti pesantemente armati hanno fatto irruzione oggi nelle baraccopoli di Rio per un'operazione antidroga senza precedenti. E come in un film, si sono viste scene di guerra: almeno 64 i morti, fra cui quattro agenti, negli spaventosi scontri a fuoco andati avanti per ore con le bande che controllano il traffico di stupefacenti nelle favelas. I poliziotti in assetto antisommossa sono entrati nel Complexo da Penha e nel Complexo do Alemao, nella parte settentrionale di Rio, vicino all'aeroporto internazionale, dove la faceva da padrona la banda del Comando Vermelho, impegnato da tempo in una preoccupante strategia di espansione nelle favelas dominate da gruppi rivali e in altri stati del Paese. Per difendere il proprio territorio, i trafficanti hanno reagito sin dall'inizio usando tutto il potere di fuoco a disposizione. Oltre alle armi, i criminali hanno lanciato ordigni esplosivi anche attraverso l'uso di droni.