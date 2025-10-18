Brasile, si ribalta un autobus turistico: almeno 15 morti

Le cause dell'incidente restano da accertare ma, dai primi riscontri, pare che l'autista abbia perso il controllo del veicolo che, sbandato nella corsia sbagliata, ha colpito delle rocce prima di schiantarsi contro un banco di sabbia e ribaltarsi

Almeno 15 passeggeri di un autobus turistico sono morti ieri sera in un incidente in autostrada nello stato nordorientale brasiliano di Pernambuco. Il mezzo, con oltre 30 persone a bordo, si è ribaltato in una zona rurale lungo l'autostrada Br-423, tra i comuni di Paranatama e Saloá.

Indagini in corso

Secondo la Polizia stradale federale (Prf), il mezzo - regolarmente autorizzato al trasporto turistico - era partito dal municipio di Brumado, nello Stato di Bahia, ed era diretto a Santa Cruz do Capibaribe, in Pernambuco quando è uscito di strada in un tratto noto come Serra dos Ventos. Le cause dell'incidente restano da accertare ma, dai primi riscontri, pare che l'autista abbia perso il controllo del veicolo che, sbandato nella corsia sbagliata, ha colpito delle rocce prima di schiantarsi contro un banco di sabbia e ribaltarsi. Sul posto operano diverse squadre di emergenza impegnate a liberare i passeggeri dalle lamiere. I feriti, alcuni in gravi condizioni, sono stati trasportati negli ospedali di Paranatama, Iati e Garanhuns.