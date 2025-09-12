Esplora tutte le offerte Sky
Jair Bolsonaro condannato a 27 anni: quali conseguenze per il Brasile?

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il Paese vive ore di forte instabilità dopo la sentenza storica contro l'ex presidente. Le piazze si popolano di manifestanti pro e contro, mentre la sfiducia nelle istituzioni cresce. Le elezioni e la gestione politica futura restano in bilico. Tra manifestazioni, arresti e polemiche, una reale pacificazione sembra ancora lontana

