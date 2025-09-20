Attacco informatico contro diversi aeroporti europei: disagi per voli

Secondo l'Independent, il cyberattacco ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco e ha interrotto le operazioni in diversi importanti scali europei, tra cui Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli
Un cyberattacco starebbe creando disagi in diversi aeroporti europei. Secondo l'Independent, l’attacco informatico ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco e ha interrotto le operazioni in diversi importanti scali europei, tra cui Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli. Secondo l'aeroporto di Bruxelles, l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.
©Getty
