Milano, uomo invade pista dell'Aeroporto di Linate: subito bloccato

Irruzione in pista questa mattina all'aeroporto di Milano Linate. Un uomo è stato subito bloccato dal personale di sorveglianza dopo essere entrato nell'area riservata ai velivoli. La Polaria ha preso in custodia l'uomo che, all'arrivo della Polizia, si è steso per terra senza proferire parola ed è stato portato in ospedale. Con sé aveva dei documenti tunisini, ma la sua identità è ancora da accertare. Secondo la Sea, che gestisce lo scalo milanese, non vi sono stati problemi per l'attività dell'aeroporto. L'uomo è entrato dal fondo della pista e sono subito scattati gli allarmi di sicurezza che hanno fatto intervenire il personale e gli agenti della Polaria che hanno bloccato l'uomo.