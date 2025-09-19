Difesa e cyber security, ddl governo per affiancare hacker a militari

Introduzione

Più potere alle Forze Armate nello spazio cyber. Va in questa direzione il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal presidente della commissione Difesa Nino Minardo (Forza Italia). Il testo riscrive la normativa vigente, riconoscendo alla Difesa la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini. Come? Con l'aiuto di esperti, quelli che chiamiamo genericamente hacker e che il ddl definisce "soggetti, persone fisiche o giuridiche, specializzati nel settore".