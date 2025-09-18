Trump in Uk, oggi il presidente Usa incontra il premier Starmer

Ieri il capo della Casa Bianca è stato accolto a Windsor da Re Carlo III con una cerimonia senza precedenti e ha detto: "È uno dei più grandi onori della mia vita". Oggi il vertice con il primo ministro: sul tavolo nuovi investimenti, i dazi e la politica estera

Una parata, quella di ieri, senza precedenti, al pari di una seconda visita di Stato sull'isola, dopo quella compiuta nel 2019, quando sul trono sedeva ancora la regina Elisabetta II, scomparsa 96enne tre anni fa. Onore mai concesso ad alcuno in epoca moderna, ma su cui il premier laburista Keir Starmer ha fatto all in: deciso a solleticare le sensibilità di Trump con tutta la suggestione coreografica degli sfarzi del protocollo monarchico, per cercare di tenere il grande alleato d'oltre oceano ancorato alla tradizione della cosiddetta 'special relationship' in un momento d'imprevedibilità personali e geopolitiche. Sperando di strappare in cambio nuovi investimenti, qualche sconto in più sui dazi e almeno un'immagine di allineamento strategico sulle priorità bellico-diplomatiche di politica estera: in modo da dare un messaggio a Vladimir Putin sul conflitto russo-ucraino , se non a Benyamin Netanyahu sull'escalation israeliana senza fine nella Striscia di Gaza . Temi peraltro tutti da definire nel vertice politico in programma prima dei saluti di oggi nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers: anche questa blindatissima e fuori Londra, come Windsor, per tenere il leader della Casa Bianca al riparo da qualsiasi contatto con la popolazione e dagli echi delle proteste di un Paese nel quale The Donald resta largamente impopolare.

Trump: "Uno dei più grandi onori della mia vita"

La visita di Stato nel Regno Unito è "uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando ieri sera durante la cena di Stato a Windsor. Trump ha dichiarato che lui e la moglie Melania sono entrambi "profondamente grati" al Re e alla Regina per averli ospitati al castello di Windsor e che è stato un "privilegio unico" essere il primo presidente americano ad essere accolto nel Regno Unito per una visita di Stato per ben due volte.