Trump, visita di Stato in Regno Unito: incontro con re Carlo III. FOTO

Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito: l’incontro con re Carlo III. FOTO
Il presidente americano è a Londra accompagnato dalla First Lady. In programma anche la partecipazione al banchetto di Stato al castello di Windsor. Nella giornata di domani, invece, previsto l’incontro con il primo ministro laburista Keir Starmer
- Donald Trump è arrivato al castello di Windsor: il presidente americano è giunto con l'elicottero Marine One da Winfield House, residenza dell'ambasciatore americano a Londra, dove lui e la first lady Melania hanno pernottato ieri sera
- Secondo quanto previsto dal cerimoniale, ad accogliere Donald Trump sono stati i principi di Galles, William e Kate
- Successivamente il presidente ha incontrato il sovrano, re Carlo III
- Re Carlo ha ricevuto Trump con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme.
- Fra gli appuntamenti odierni, sempre a Windsor, anche la deposizione di fiori da parte del presidente dinanzi alla tomba della regina Elisabetta II (morta tre anni fa e sepolta nella cappella di San Giorgio), da lui incontrata nella prima visita di Stato del 2019. In foto, Kate, Camilla e Melania Trump
- In serata appuntamento con il banchetto di Stato sempre al castello di Windsor
- Il presidente è affiancato da una delegazione che include il segretario di Stato, Marco Rubio, atterrato ieri a Stansted qualche ora prima di lui, reduce da una missione mediorientale in Israele e Qatar, i responsabili del Tesoro, Scott Bessent, e del Commercio, Howard Lutnick, e il super negoziatore Steve Witkoff, oltre all'ambasciatore americano a Londra, Warren Stephens. Tutti sono attesi al vertice di domani fra Trump e Starmer, alla presenza anche degli omologhi britannici
- I controlli di polizia sono rafforzati intorno al castello di Windsor, dove diversi sostenitori e contestatori del presidente americano si sono radunati. Dalle colonne del quotidiano progressista Guardian il sindaco di Londra Sadiq Khan si è scagliato contro Trump: "Soffia sul fuoco dell'estrema destra: questi sono tempi bui, ma chi cerca di dividerci non vincerà"