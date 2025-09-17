Trump a Londra, sarà ricevuto a Windsor da Re Carlo III

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato ieri sera a Londra in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Il tycoon è giunto all'aeroporto di Stansted a bordo dell'Air Force One, insieme alla first lady Melania. Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte. Il cerimoniale, in programma oggi, prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III, che ieri il presidente americano ha definito "un mio amico" e "un gentleman elegante". Si attendono anche proteste a distanza contro di lui a Londra. Previsto invece il 18 settembre il vertice politico con il premier Keir Starmer.