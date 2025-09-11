11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
epa12369186 A volunteer places flags by the names listed on the South Tower Pool during the 24th anniversary 9/11 Commemoration Ceremony at the 9/11 Memorial in New York, New York, USA, 11 September 2025. EPA/SARAH YENESEL

11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. Trump al Pentagono. FOTO

Mondo fotogallery
7 foto
©Ansa

Ventiquattro anni fa 19 terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero due Boeing 767 a schiantarsi contro le Torri Nord e Sud del World Trade Center, mentre il volo American Airlines 77 colpì il Pentagono. Un quarto mezzo precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania a causa del tentativo non riuscito dei passeggeri e dell’equipaggio di riprendere il controllo del velivolo. Alle celebrazioni di oggi presente anche il presidente Trump

