11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. FOTO

11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. Trump al Pentagono. FOTO
Ventiquattro anni fa 19 terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero due Boeing 767 a schiantarsi contro le Torri Nord e Sud del World Trade Center, mentre il volo American Airlines 77 colpì il Pentagono. Un quarto mezzo precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania a causa del tentativo non riuscito dei passeggeri e dell’equipaggio di riprendere il controllo del velivolo. Alle celebrazioni di oggi presente anche il presidente Trump
- Come ogni anno, negli Stati Uniti si svolgono le celebrazioni per commemorare le vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. Ventiquattro anni fa diciannove terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea diretti verso l'Ovest del Paese, dirottandoli verso obiettivi sensibili presenti sulla costa est
- Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la Torre Nord delle Torri Gemelle, più precisamente tra il 93° e il 99° piano, alle 8.46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì invece la Torre Sud tra il 78° e l'84° piano alle 9:03. Un terzo aereo, un American Airlines 77, colpì invece il Pentagono poco più tardi
- Non tutti gli aerei colpirono gli obiettivi: un quarto mezzo dirottato, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania a causa del tentativo non riuscito dei passeggeri e dell’equipaggio di riprendere il controllo del velivolo
- Furono 2.977 le persone che persero la vita nel corso di quegli attentati terroristici, a cui vanno aggiunti i 19 dirottatori. Il numero più alto si registrò al World Trade Center, dove sono morte 2.606 persone e 24 furono i dispersi. Considerando anche gli effetti indiretti legati all'esposizione al fumo, il bilancio delle vittime supera quota 3 mila
- Donald Trump, insieme alla First Lady Melania, partecipa ad un evento commemorativo al Pentagono, a Washington, per l'anniversario degli attentati dell'11 settembre
- A Ground Zero, nella parte bassa di Manhattan, i nomi delle vittime dell'attacco saranno letti ad alta voce dai familiari delle vittime durante una cerimonia alla quale parteciperanno invece il vicepresidente JD Vance e sua moglie Usha
- Molti dei familiari di coloro che morirono in quegli attentati si uniranno a politici alle commemorazioni a New York, al Pentagono e a Shanksville, in Pennsylvania. Le commemorazioni si svolgono in un momento di crescenti tensioni politiche, visto che nella giornata di ieri è morto il 31enne Charlie Kirk, attivista conservatore che stava tenendo un discorso in un college nello Utah