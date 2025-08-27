Tomatina 2025, la battaglia dei pomodori in Spagna. FOTO

A Bunol, in provincia di Valencia, si è rinnovata la tradizionale Tomatina, la battaglia a colpi di pomodori che ogni anno richiama migliaia di turisti. Oltre 22mila persone si sono lanciate 120mila chili di pomodori non commestibili, coltivati per l’occasione in Estremadura. Parte dell’evento è stata dedicata alla raccolta fondi per la ricostruzione del castello di Bunol, danneggiato dalle alluvioni