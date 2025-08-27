Tomatina 2025, la battaglia dei pomodori in Spagna. FOTO

Spagna, Tomatina 2025: la tradizionale battaglia dei pomodori. FOTO
A Bunol, in provincia di Valencia, si è rinnovata la tradizionale Tomatina, la battaglia a colpi di pomodori che ogni anno richiama migliaia di turisti. Oltre 22mila persone si sono lanciate 120mila chili di pomodori non commestibili, coltivati per l’occasione in Estremadura. Parte dell’evento è stata dedicata alla raccolta fondi per la ricostruzione del castello di Bunol, danneggiato dalle alluvioni
- Come ogni estate, l’ultimo mercoledì di agosto Bunol, in provincia di Valencia, oggi si è tinta di rosso per la battaglia campale a colpi di pomodori, che richiama turisti da tutto il mondo
- Secondo fonti municipali, all’edizione 2025 hanno preso parte oltre 22.000 persone, pronte a sfidarsi nel tradizionale lancio dei pomodori per le vie del paese
- La quantità di pomodori utilizzata è impressionante: ben 120.000 chili di pomodori, non commestibili e coltivati appositamente per l’occasione in Estremadura, trasportati a Bunol su grandi camion
- Alle 12 in punto, il rintocco delle campane della chiesa principale ha dato il via ufficiale alla battaglia, scatenando una vera e propria pioggia di pomodori sulla folla radunata nella piazza centrale
- Turisti e partecipanti hanno raccolto i pomodori maturi da terra per poi lanciarli senza tregua contro gli avversari, trasformando le strade in un mare di polpa rossa
- Lo slogan scelto per quest’anno è “Tomaterapia”(Prendi terapia o terapia del pomodoro), sintesi di terapia e toma (prendi) o anche abbreviazione di tomate (pomodoro in spagnolo), a indicare la ripresa e la ricostruzione
- Il tema della rinascita è legato alle gravi alluvioni provocate dalla Dana che il 29 ottobre ha sferzato la Comunità Valenziana
- Per sostenere la ricostruzione del castello di Bunol, danneggiato dalle inondazioni, il Comune ha predisposto una piattaforma per la raccolta di fondi collegata all’evento
- La Tomatina affonda le radici nel 1945 e da allora è diventata un simbolo della città, capace di rinnovarsi ogni anno con lo stesso entusiasmo
- Nel 2002 la festa è stata ufficialmente dichiarata di interesse turistico internazionale, un titolo che consacra la Tomatina come una delle celebrazioni popolari più note e seguite al mondo