Trump contro Obama: tentò frode a elezioni 2016. La risposta: ridicolo

Il tycoon sostiene, citando un report dei giorni scorsi dell'intelligence americana, che ci sia anche l'ex presidente dietro le voci di interferenze russe (a favore di Trump) durante il voto del 2016. Il team di Obama: "Debole tentativo di distogliere l'attenzione" dai dossier su Jeffrey Epstein

L’ex presidente Barack Obama risponde agli ultimi attacchi di Donald Trump, che lo accusa di aver “barato” alle elezioni del 2016, prendendo parte a un complotto per sovvertire la sua prima presidenza e collegandolo alle voci su interferenze russe in quella tornata elettorale. Per l’ufficio di Obama, che parla di dichiarazioni “ridicole e bizzarre”, sarebbe soltanto un “debole tentativo di distogliere l'attenzione" dai dossier su Jeffrey Epstein.

Trump accusa Obama di "tradimento" Le accuse a Obama sono infatti state pronunciate in risposta ai giornalisti che chiedevano a Trump del suo coinvolgimento e del suo rapporto con il finanziere morto suicida nel 2019, nel mezzo di un processo a suo carico per traffico sessuale di minori, abusi sessuali, sfruttamento, e adescamento di ragazze minorenni. "La caccia alle streghe di cui dovreste parlare è che hanno colto il presidente Obama con le mani sporche. È colpevole di tradimento", ha detto ai cronisti, riferendosi al contenuto al recente rapporto dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale sulle elezioni del 2016. La Casa Bianca ha dichiarato che le "nuove prove" pubblicate confermerebbero come "l'amministrazione Obama ha fabbricato informazioni di intelligence politicizzate" contro Trump. Casa Bianca: "Diffamazioni infondate contro Trump" Quelle informazioni, ha aggiunto la portavoce Karoline Leavitt, "sono state poi usate come giustificazione per diffamazioni infondate contro il presidente Trump, nel tentativo di delegittimare la sua vittoria ancora prima che prestasse giuramento". La verità, ha aggiunto, "è che il presidente Trump non ha mai avuto nulla a che fare con la Russia, e la bufala della collusione con la Russia è stata una gigantesca frode perpetrata ai danni del popolo americano fin dall'inizio. E la cosa peggiore è che Obama conosceva quella verità, così come tutti gli altri funzionari corrotti coinvolti in questa truffa".