Trump, causa al Wsj per diffamazione. La replica: "Ci difenderemo"

Donald Trump ha fatto causa a Wall Street Journal, News Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia in seguito alla lettera a Jeffrey Epstein pubblicata dallo stesso Wall Street Journal. Dall'azione legale Trump punta a ottenere 10 miliardi di dollari. Sul suo social Truth il presidente americano ha spiegato che la causa è stata presentata "non solo per conto del vostro presidente preferito, io, ma anche per tutti gli americani che non tollereranno più gli abusi delle fake news".