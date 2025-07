Obama arrestato alla Casa Bianca, video fake postato da Trump su Truth

Nel filmato si vede l'ex presidente che viene ammanetato dagli agenti dell'Fbi per poi finire in cella con una tuta arancione. Dietro la mossa del tycoon le accuse a Barack di aver architettato una 'frode elettorale' ai danni della presidenza del tycoon nel 2016 ascolta articolo

In un video pubblicato sul suo social Truth, il presidente americano Donald Trump ha condiviso un filmato generato con l'intelligenza artificiale in cui si vede l'ex presidente Barack Obama arrestato alla Casa Bianca, circondato da agenti dell'Fbi, mentre lui, Trump, se la ride poco distante. Poco dopo, la clip mostra Obama in tuta arancione, solo in cella, in un’immagine che richiama l’abbigliamento dei detenuti di Guantanamo. Nello stesso post, Trump rilancia un collage TikTok in cui vari leader democratici, incluso lo stesso Obama, dichiarano: “Nessuno è al di sopra della legge”.

Le accuse di Tusli Gabbard a Obama Il video sembra alludere direttamente alle dichiarazioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana, Tulsi Gabbard, che nei giorni scorsi ha accusato proprio Obama e alcuni membri del suo staff di aver orchestrato un'operazione per delegittimare la presidenza Trump fin dalle elezioni del 2016. Trump ha amplificato le accuse ripostando ieri le parole di Gabbard e commentando positivamente una trasmissione andata in onda su Fox News: "Ottimo lavoro del giovane e talentuoso Harrison Fields. Il panel è stato fantastico nel perseguire Obama e i 'criminali' che sono appena stati inequivocabilmente smascherati per frode elettorale di altissimo livello. Congratulazioni a Tulsi Gabbard. Continua così!".