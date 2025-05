Verso Conclave, oggi pausa riflessione. No congregazioni, solo messa

L'impegno in agenda per i cardinali è solo la sesta messa dei "novendiali" in suffragio di papa Francesco. Intanto Lamberto Giannini, prefetto di Roma, sulle misure di sicurezza: "Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno". Si inizia il 7 maggio: alle 16.30, l'ingresso degli elettori in Conclave e il giuramento, prima dell' "extra omnes" dalla Cappella Sistina e della prima votazione. Se servirà, le votazioni continueranno nei giorni successivi al ritmo di quattro al giorno. I cardinali saranno 133

Manca sempre meno al Conclave - con la data di inizio fissata al 7 maggio - in cui verrà scelto il successore di Papa Francesco . Intanto, mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli, cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina: saranno 133 e non 135, dopo il forfait di due cardinali per motivi di salute ( I NUMERI DEL CONCLAVE ). Oggi, giorno festivo anche in Vaticano - è San Giuseppe lavoratore -, viene rispettata una pausa di riflessione anche dai cardinali. Non è prevista una congregazione generale: ieri si è tenuta la settima, e le sessioni riprenderanno domani e sabato, mentre anche domenica 4 ci sarà una pausa. Oggi, quindi, l'impegno in agenda per i cardinali sarà solo la sesta messa dei "novendiali" in suffragio di papa Francesco, che nel pomeriggio alle 17.00 sarà presieduta nella Basilica di San Pietro dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, cioè il porporato che presidia all'attuale "sede vacante".

Le misure di sicurezza

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura nella Capitale il 30 aprile, ha fatto il punto sulle misure di sicurezza legate al Conclave: "Dobbiamo essere pronti fin dal primo giorno a gestire l'evento clou più importante. Non sapendo quando avverrà l'elezione e quando potrà esserci l'intronazione, abbiamo fatto tante ipotesi, anche considerando che tra due domeniche potrebbe esserci l'Angelus con un nuovo Papa e questo richiederà una serie di servizi particolari". Il modello che verrà seguito è quello già messo in campo "per le esequie del Papa" che si sono tenute sabato scorso.

Becciu non parteciperà al Conclave

Intato si è arrivati a una soluzione per il caso Becciu, che tanto imbarazzo aveva suscitato nelle fasi preparatorie e altrettanto rischiava di suscitarne anche dopo l'elezione del nuovo Papa. Sulla vicenda, la Congregazione dei cardinali "ha preso atto che egli, avendo a cuore il bene della Chiesa, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ha comunicato la sua decisione di non partecipare ad esso". Al riguardo, in una dichiarazione, la Congregazione "esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti". Ad ogni modo, il porporato sardo è fermamente intenzionato ad avere una riabilitazione, dopo essere stato privato nel 2020 da papa Francesco dei diritti del cardinalato, e a dimostrare la propria innocenza, dopo la condanna in primo grado nel processo per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra a cinque anni e sei mesi di reclusione per i reati di peculato e truffa aggravata ai danni della Santa Sede. Il prossimo 22 settembre inizierà in Vaticano il processo d'appello, ma in tutte le sede Becciu continua a proclamare di essere stato vittima di una "macchinazione".