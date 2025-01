Congo, rischio guerra civile e migliaia di persone in fuga da Goma

Oggi Papa Francesco, alla fine dell'udienza generale, ha lanciato un appello per il Congo. "Esprimo preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Esorto tutte le parti in conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma e delle altre zone interessate dalle operazioni militari", ha detto il Pontefice. "Seguo con apprensione anche quanto accade nella capitale Kinshasa, auspicando che cessi quanto prima ogni forma di violenza contro le persone e contro i loro beni. Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale - è l'appello del Pontefice - al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto".

L'organizzazione continentale ha anche condannato la violenza usata dalle Forze Democratiche Alleate (Adf), un gruppo ribelle con vaghi legami con lo Stato Islamico, e dai ribelli delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), "che hanno aggravato l'insicurezza e la sofferenza della popolazione nell'est del Congo". A tutti i gruppi armati e terroristici che operano nell'est del Paese viene chiesto di "cessare immediatamente e incondizionatamente i loro attacchi, il loro scioglimento definitivo e di deporre le armi". L'Ua ha auspicato che alla popolazione colpita dal conflitto venga garantito un accesso "rapido, illimitato e sicuro" agli aiuti umanitari, invitando la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per mobilitare le risorse e, in particolare, per aumentare l'assistenza umanitaria a Goma e dintorni.

Mentre la RD Congo accusa il Ruanda di sostenere l'M23, il Ruanda e questo gruppo ribelle accusano l'esercito congolese di collaborare con le Fdlr, un gruppo fondato nel 2000 dai leader del genocidio del 1994 e da altri ruandesi in esilio per riconquistare il potere politico nel loro Paese, collaborazione confermata anche dalle Nazioni Unite. L'attività armata dell'M23 è ripresa nel novembre 2021 con attacchi lampo contro l'esercito congolese nel Nord Kivu e da allora è avanzata su più fronti fino a Goma, la capitale di circa due milioni di abitanti, che ospita Ong internazionali e istituzioni Onu e che il gruppo aveva già occupato per dieci giorni nel 2012. Dal1998, l'est del Congo è impantanato in un conflitto alimentato dalle milizie ribelli e dall'esercito, nonostante la presenza della missione di pace delle Nazioni Unite (Monusco), la più grande e costosa al mondo.

Save the Children: "A rischio 200mila bambini"

Intanto Save the Children parla di 200mila minori a rischio e segnala casi di separazione tra minori e genitori e violenze anche contro donne e bambini. "La situazione umanitaria e di sicurezza è caotica. Più di 200mila bambini sono colpiti da questa escalation, che ha separato molti di loro dai genitori", ha raccontato Elias, che lavora nella Repubblica Democratica del Congo orientale con l’Organizzazione. "Ieri ho parlato con Julienne (nome di fantasia, ndr), una ragazzina di 15 anni sostenuta da Save the Children, che mi ha raccontato che una bomba è caduta nel suo campo profughi a Rusayo, provocando la morte più di 10 persone, tra cui donne e bambini, e ferendone molte altre. Julienne e i suoi fratellini sono scappati, separandosi così dai loro genitori. Ora Julienne non sa dove siano e non sa neanche come e quando riuscirà a mangiare di nuovo. Dice che non ha speranza di trovare i suoi genitori, nessuna speranza di trovare cibo, e lei e i suoi fratellini ora dormono sul pavimento con il rischio di contrarre malattie". "Ieri un'altra bomba è caduta in un centro ospedaliero dove c'erano neonati nel reparto neonatale e diversi bambini sono rimasti colpiti - ha proseguito - Non abbiamo ancora tutti i dettagli perché in città gli scontri sono in corso. Sono stati denunciati casi di violenza anche contro bambini e donne. La situazione è davvero caotica e richiede azioni di emergenza per salvare la vita di questi bambini".

Oms: "Crescono i casi di violenza sessuale"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha invece denunciato di aver rilevato un aumento delle segnalazioni di stupri lungo le rotte che alcuni partner del conflitto in Congo utilizzano per entrare nel Sud Kivu. "Alcune donne sono state ripetutamente violentate mentre cercavano legna da ardere o semplicemente lasciavano il perimetro dei campi per sfollati", ha detto Adelheid Marschang, coordinatrice della risposta alle emergenze dell'Oms per la crisi della Repubblica democratica del Congo. Marschang ha dunque espresso "particolare preoccupazione per la salute e la sicurezza delle donne e delle ragazze, che sono in questo momento più vulnerabili alla violenza, compreso lo stupro". L'Organizzazione ha anche sottolineato il rischio grave della diffusione di malattie infettive come il colera e il morbillo, già presenti nel Paese. Oltre alla malaria, che continua a devastare la regione, il Congo orientale è l'epicentro dell'epidemia del nuovo ceppo del virus mpox, o vaiolo delle scimmie. "Siamo molto vigili per essere pronti e avere soluzioni per monitorare le popolazioni nei loro movimenti, anche attraverso team mobili e cliniche mobili" per far fronte anche all'enorme aumento dei feriti da arma da fuoco o schegge, con infezioni secondarie che diventano un rischio per la salute, ha detto un funzionario dell'Oms.