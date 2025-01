Congo, evasione dal carcere a Goma: i ribelli assediano la città

Questa mattina a Goma è stato chiuso il confine con il Ruanda dopo che i miliziani ribelli di M23 e le truppe ruandesi hanno fatto il loro ingresso a Goma, il capoluogo del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Tentano di strappare il Paese all'esercito regolare di Kinshasa. Lo riferiscono i cronisti di France Presse che hanno raccontato di forti esplosioni di artiglieria pesante, nel centro della città precipitata nel caos. Questa mattina c’è stata inoltre un'evasione di massa da una prigione di Goma, sempre ad opera dei ribelli M23 sostenuti dalle truppe ruandesi. Una fonte della sicurezza ha riferito alla France Presse che il penitenziario, che ospitava circa 3mila detenuti, è stato “del tutto dato alle fiamme” in seguito alla fuga di massa dei prigionieri, in cui ci sono state vittime. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I cronisti hanno riferito di aver visto gli evasi scappare per le strade circostanti il carcere.