Medioriente, Idf: "Nuovi raid contro Hezbollah in Libano"

L'esercito israeliano ha riferito in serata di aver condotto nuovi raid aerei in Libano contro sistemi lanciarazzi di Hezbollah "pronti a essere utilizzati immediatamente contro il territorio israeliano". Le forze aeree hanno colpito circa 100 lanciarazzi e altre infrastrutture terroristiche per un totale di 1.000 cannoni", ha affermato l'Idf in una nota. Nelle stesse ore il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, di ritorno da una riunione in formato Quint a Parigi riferiva, con Macron, che vi siano "ancora spazi per il lavoro diplomatico a partire dai piccoli passi verso il cessate il fuoco a Gaza". Il capo degli Hezbollah libanesi Nasrallah: "Quello che ha fatto Israele è una dichiarazione di guerra contro la sovranità del Libano, è un atto di guerra".





