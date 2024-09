Israele - Hamas, raid israeliani in Siria: sette le vittime. LIVE

L'ex membro del gabinetto di guerra Benny Gantz ha detto che Israele dovrebbe spostare la sua attenzione su Hezbollah e il confine libanese, avvertendo che il Paese "è gia' in ritardo su questo". "Abbiamo abbastanza forze per occuparci di Gaza e dovremmo concentrarci su ciò che sta accadendo a nord", ha affermato Gantz, parlando a Washington in un forum sul Medio Oriente dove ha anche dichiarato che l'Iran e i suoi delegati erano "il vero problema". "E' arrivato il momento del nord e in realta' penso che siamo in ritardo su questo", ha aggiunto l'ex capo dell'esercito e politico centrista.