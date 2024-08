Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: "Sarò la presidente di tutti"

"Accetto la candidatura". Dal palco della convention democratica di Chicago, la vice di Joe Biden fa il discorso più importante della sua carriera politica, accettando di correre contro Donald Trump per la Casa Bianca. Le prime parole per il First gentleman Douglas Emhoff e l'attuale presidente: "Ti ringrazierò per sempre"

È arrivato il momento di Kamala Harris. Nell'ultima giornata di convention democratica di Chicago, la vice di Joe Biden è stata accolta da un'ovazione appena salita sul palco da dove tiene il discorso più importante della sua carriera per accettare la candidatura a rappresentante del partito democratico nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump. Nelle anticipazioni del discorso trapelate dalla stampa, pare che il discorso verterà sul concetto di unità nazionale. "Con queste elezioni, la nostra nazionale a la preziosa opportunità di superare l'amarezza, il cinismo e le battaglie divisive del passato. L'opportunità di tracciare una Nuova Via Avanti. Non come membri di un partito o una fazione, ma come americani".