Usa 2024, la notte di Harris a Chicago. Trump la attacca sui migranti

Kamala Harris a Chicago per la nomination democratica

L'intervento di Harris alla convention dem di Chicago verte sui temi a lei più cari: la sua storia di figli di immigrati della classe media, la sua carriera da procuratore, la sua visione di gioia e speranza in contrasto con l'oscurantismo e le divisioni di Donald Trump - non a caso il tema della serata è 'For our Future' - e la rivendicazione del patriottismo come un valore dei democratici e non solo appannaggio di un certo estremismo di destra. Ma c'è spazio anche per l'immigrazione, uno dei temi caldissimi di questa campagna, e per la guerra a Gaza, altra nota dolente dell'amministrazione Biden sulla quale finora la candidata non ha voluto sbilanciarsi. Il principale autore del discorso è Adam Frankel, ex speech writer di Barack Obama e ora stretto consigliere di Harris. Ma persone informate riferiscono che la vice presidente ha rivisto il discorso riga per riga dando il suo contributo e modificandolo. E poi lo ha provato almeno tre volte, qui a Chicago nell'albergo in cui alloggia - il Park Hyatt hotel - all'Howard University di Washington, il più prestigioso college per neri d'America e in Arizona, durante la sua prima visita nello Stato in bilico.