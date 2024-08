Primo comizio all'aperto per Donald Trump dopo l' attentato di Butler . Al raduno ad Asheboro, nello Stato in bilico del North Carolina, il tycoon ha parlato da un palco protetto da un grande vetro antiproiettile (il video in alto), una misura decisa dai Servizi Segreti. La barriera è simile a quella usata nella 'beast', la limousine corazzata del presidente Usa.

In seguito alla sparatoria, che ha lasciato Trump con un orecchio sanguinante, ferito due partecipanti al raduno e ucciso un uomo, il Secret Service ha emesso una raccomandazione temporanea affinché l'ex presidente tenga solo raduni al chiuso. Poi, la scorsa settimana, è stato deciso che si sarebbero usati vetri antiproiettile per proteggerlo nei raduni all'aperto.

Il discorso di Trump

Il tycoon ed ex presidente è salito sul palco di Asheboro, nella Carolina del Nord, in un evento inserito nella 'controprogrammazione' della sua campagna nella settimana in cui è in corso la convention Democratica di Chicago. Il comizio si è aperto con un breve discorso di JD Vance, il candidato alla vicepresidenza, a cui è stato concesso meno di un minuto sul palco. Trump ha poi invitato a parlare una serie di sceriffi, oltre al candidato Repubblicano a governatore della Carolina del Nord Mark Robinson. Il discorso di Trump è stato incentrato sulla sicurezza nazionale, con i temi cari al movimento Maga: Nato, Afghanistan, Russia e attacchi alla sua avversaria Democratica, Kamala Harris.