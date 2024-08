Usa 2024, Trump: se vinco ruolo nel governo a Musk. Lui: sono pronto

Lo ha annunciato il candidato repubblicano in una intervista a Reuters. Alla domanda se prenderebbe in considerazione la possibilità di nominare Musk per un ruolo consultivo o per un lavoro di gabinetto, Trump ha detto che Musk "e' un ragazzo molto intelligente. Lo farei sicuramente. E' un ragazzo brillante"

Donald Trump è pronto a offrire a Elon Musk un ruolo di consigliere o di membro del suo gabinetto in caso di vittoria. Lo ha annunciato lo stesso Trump in una intervista a Reuters. Alla domanda se prenderebbe in considerazione la possibilità di nominare Musk per un ruolo consultivo o per un lavoro di gabinetto, Trump ha detto che Musk "è un ragazzo molto intelligente. Lo farei sicuramente. E' un ragazzo brillante". La risposta di Musk e' arrivata qualche ora dopo su X: "Sono disposto a servire", ha scritto il numero uno di Tesla sul suo social, postando una sua foto in giacca e cravatta, mentre finge di intervenir da un ipotetico palco con alle spalle la bandiera americana e la scritta "Dipartimento dell'efficienza governativa".