Introduzione

La venticinquenne californiana è la figlia del marito della vicepresidente, il papabile futuro first gentlemen Doug Emhoff. Dopo il liceo, ha studiato alla Parsons School of Design di New York, specializzandosi in belle arti. Dopo una breve carriera come modella - ha sfilato per brand molto importanti - si è dedicata alla gestione del suo marchio di maglieria indipendente.

Conosciuta per il suo stile eccentrico, che si tratti di un evento istituzionale o del Met Gala, vanta oltre 300mila follower su Instagram e un grande seguito tra la Gen Z, che avrà un ruolo importante nel voto del prossimo 5 novembre