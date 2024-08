Usa 2024, Biden sul palco della convention dem: "Trump è un perdente"

Il presidente a Chicago travolto da migliaia di "Grazie Joe". "Scegliere Kamala è stata la mia migliore decisione", ha detto Biden. L'atteso discorso del titolare della Casa Bianca ha chiuso la prima giornata di convention, dopo che la stessa Harris si è presentata sul palco a sorpresa. Hillary Clinton: "Kamala ripristinerà l'aborto" ascolta articolo

Cinque lunghi minuti di applausi, il canto come un mantra "We love Joe" e una calorosa standing ovation: così il pubblico della convention democratica di Chicago ha accolto il presidente Joe Biden per il suo atteso discorso, momento clou della prima giornata. Il titolare della Casa Bianca ha ringraziato numerose volte il pubblico prima di riuscire a prendere la parola, dicendo di "amare tutti gli americani". È stata sua figlia Ashley a presentarlo, in un'ulteriore dimostrazione di sostegno familiare per il momento simbolico del passaggio della torcia alla vicepresidente Kamala Harris. "Sarò il miglior volontario che Kamala E Tim abbiano mai avuto", ha detto Joe Biden stringendo in un abbraccio affettuoso la sua vice salita sul palco al termine del suo intervento. Harris accompagnata dal marito Doug Emhoff, Biden con la moglie Jill e la nipote più piccola che tiene per mano: con questa immagine e un'altra ovazione si è chiusa la prima serata della convention democratica.

Kamala Harris a sorpresa sul palco: "Voglio rendere omaggio al nostro presidente" La stessa Kamala Harris è salita a sorpresa sul palco di Chicago accolta da un'ovazione dello United Center. "Sarà una grande settimana e voglio rendere omaggio al nostro grande presidente Joe Biden. Ti saremo grati per sempre", ha detto. Il discorso ufficiale di Harris è atteso nell'ultima giornata di convention. Oggi ha parlato anche la deputata star dei democratici, Alexandria Ocasio-Cortez: "Grazie Kamala Harris e Tim Walz per la vostra visione. Grazie Joe Biden per la tua leadership". "Eleggeremo Kamala Harris e Tim walz come presidente e vicepresidente. Abbiamo davanti a noi un'occasione: Harris sta dallla parte per la classe media perchè viene dalla classe media. Lavora senza sosta per un cessate il fuoco a Gaza", ha aggiunto Ocasio-Cortez. vedi anche Chi è Tim Walz, governatore del Minnesota scelto da Harris come vice

Ashley e Jill Biden "Questa è la battaglia della nostra vita e insieme possiamo farcela perché mio padre ci ha mostrato la strada"., ha detto Ashley, la figlia di Jill e Joe Biden, nel discorso di introduzione prima dell'intervento del presidente Usa alla convention dem di Chicago. "Nostro fratello Beau è qui con noi stasera, così come lo è sempre", ha aggiunto Ashley Biden. Poi il testimone è passato alla First lady Jill che ha raccontato i ricordi personali del marito come padre, legislatore e presidente. "Joe e io stiamo insieme da quasi 50 anni e ancora oggi ci sono momenti in cui mi innamoro di nuovo di lui", ha detto, tra gli applausi della folla. Jill Biden ha ricordato come l'attuale titolare della Casa Bianca abbia scavato "nel profondo della sua anima" per decidere di non ricandidarsi, tracciando un parallelo tra i valori del marito e quelli della vicepresidente Kamala Harris. "Con fede e convinzione, Joe sa che la forza della nostra nazione non viene dall'intimidazione o dalla crudeltà, ma dai piccoli atti di gentilezza che guariscono ferite profonde, dal servizio alle comunità che ci rendono ciò che siamo, dall'amore per un Paese che brilla di promesse e rinnovamento. Anche Kamala Harris lo sa", ha continuato la first lady. "Kamala e Tim, vincerete", ha concluso.

USA DNC CHICAGO - ©Ansa

Hillary Clinton: "Il futuro è qui" "Nel 2016 è stato l'onore della mia vita accettare la nomination del nostro partito. Il futuro è qui: mi piacerebbe che mia madre e la madre di Kamala Harris fossero qui, ci direbbero continuare ad andare avanti". Lo ha detto l'ex segretario di Stato Hillary Clinton intervenendo alla convention democratica. "Mandiamo Kamala Harris e Tim Walz alla Casa Bianca. Il progresso è possibile ma non garantito. Abbiamo una scelta: Kamala ha il carattere e l'esperienza per portaci avanti", ha aggiunto Hillary Clinton, mettendo in evidenza che Harris ripristinerà l'aborto a livello nazionale. A Donald Trump "non interessa nessuno. Prende in giro Kamala Harris e la critica. Dobbiamo batterci per Kamala perchè lei si batterà per noi. L'America ha bisogno di ognuno di noi" per Harris perché "non stiamo solo eleggendo un presidente, ma stiamo spingendo avanti l'America. In lei vedo liberta' dalla corruzione e dalla caos, la libertà di scegliere". Lo ha detto l'ex segretario di stato Hillary Clinton. "Per i prossimi 78 giorni dobbiamo lavorare più sodo che mai: non ci distraiamo e non dobbiamo compiacerci. Siamo più vicini che mai a rompere una volte per tutte" il soffitto di cristallo, ha aggiunto Clinton.