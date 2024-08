Introduzione

Si apre oggi la Convention democratica a Chicago, dove la vicepresidente Kamala Harris terrà il discorso di accettazione di una nomination che ha già incassato con una call virtuale dei delegati per evitare problemi legali nel voto in Ohio. L’evento durerà fino a giovedì, quando a salire sul palco sarà proprio una Harris che in poche settimane ha raggiunto Donald Trump nei sondaggi per le elezioni presidenziali.

La kermesse - oltre a celebrare la candidatura dell’attuale vicepresidente - vedrà anche il passo d’addio di Joe Biden dopo il suo ritiro dalla corsa, segnato da tensioni all’interno del partito. Mentre fuori sono in programma proteste contro la guerra a Gaza. Ecco che cosa aspettarsi dalla Convention democratica.