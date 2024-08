Tensione Israele-Iran, pressing Stati Uniti per evitare l'escalation

La compagnia aerea australiana Qantas ha cancellato il volo diretto da Perth a Londra, affermando che la decisione è stata presa come "precauzione" a causa delle tensioni in Medio Oriente. Lo riferisce il sito "The Times of Israel". Il volo, che di solito dura 17 ore e mezza senza scalo, ora farà rifornimento a Singapore percorrendo una rotta alternativa. E' la seconda volta quest'anno che la compagnia aerea è costretta a reindirizzare i voli a causa dei disordini in MedioOriente. Qantas si unisce ad altre compagnie aeree, inclusa Lufthansa, nel rimodulare i voli dall'area.