Il premier si era sempre rifiutato di ammettere che Israele era stato lasciato vulnerabile ad un attacco di quella portata da parte di Hamas. Ma, nella lunga intervista alla rivista americana, ha aggiunto: "Mi chiedo che avremmo potuto fare per impedirlo"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rilasciatro un'intervista al magazine americano Time dove, per la prima volta, si è scusato per la strage del 7 ottobre compiuta da Hamas. "Mi dispiace profondamente che sia successa una cosa del genere. Ti guardi sempre indietro e ti chiedi se avremmo potuto fare qualcosa che lo avrebbe impedito", ha detto Netanyahu (ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).