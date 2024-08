Israele-Hamas, sì di Netanyahu a ripresa negoziati il 15 agosto. LIVE

Via libera di Israele alla proposta formulata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto per la ripresa delle trattative il 15 agosto. Rispondendo "all'offerta degli Stati Uniti e dei mediatori", l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele invierà una delegazione a Doha o al Cairo il 15 agosto per concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza. Intanto proprio gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran che un eventuale "attacco massiccio" contro Israele causerebbe un "duro colpo" all'economia e al governo di Teheran.





Si moltiplicano gli appelli a Iran e Israele per evitare un allargamento del conflitto in Medio Oriente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian dove ha espresso la necessità di scongiurare un allargamento del conflitto in corso a Gaza, anche con riferimento al Libano, evitando un’escalation”. Intanto secondo la Cnn, citando fonti dell'intelligence il movimento sciita libanese sembrerebbe sempre più intenzionato ad agire "indipendentemente" per vendicare l'uccisione del comandante militare Foaud Shukr.





Gli approfondimenti:

