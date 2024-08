Hamas: Attacco contro scuola a Gaza, più 100 morti e decine di feriti

L'agenzia di difesa civile di Gaza gestita da Hamas: "Quaranta martiri e dozzine di feriti dopo un attacco israeliano sulla scuola Al-Tabai'een nell'area di Al-Sahaba a Gaza City", ha detto il portavoce Mahmoud Basal su Telegram. Via libera di Israele alla proposta formulata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto per la ripresa delle trattative il 15 agosto per liberare gli ostaggi. Idf: "Nuova operazione di terra a Khan Younis"