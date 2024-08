Israele sotto accusa dopo raid su scuola. A rischio ripresa negoziati

"Una pericolosa escalation". L'attacco israeliano su una scuola di Gaza City, che secondo Hamas ha provocato almeno 93 morti, tra cui 11 bambini, piomba sul rilancio dei colloqui previsto per il 15 agosto per definire un accordo sulla tregua e Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il bilancio fornito dalle autorità della Striscia è stato contestato dall'Idf che parla di "cifre gonfiate": nella scuola c'era una "sala di comando di Hamas e della Jihad islamica" e nel raid sono stati uccisi "19 terroristi", sostiene l'esercito israeliano.

Il tutto alla vigilia di una settimana cruciale per la regione, con l'intenso lavoro diplomatico degli Usa e degli alleati della regione per frenare i previsti attacchi di Hezbollah e dell'Iran dopo gli omicidi del consigliere militare di Nasrallah, Fuad Shukr, a Beirut e del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Alti funzionari israeliani hanno definito questa tornata di incontri "l'ultima possibilità" per la liberazione degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo a Gaza.





