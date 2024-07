Israele pronto a rispondere a Hezbollah, sale la tensione in Libano

Israele sta preparando la sua risposta all'attacco mortale dal Libano che a Mjdal Shams sul Golan ha ucciso 12 bambini e adolescenti drusi in un campo di calcio. Una prima reazione militare israeliana, con la tensione ormai alle stelle, c'è stata la notte scorsa ma non è stata sicuramente quella definitiva. A deciderne il momento e l'ampiezza è il Gabinetto di sicurezza politico convocato al complesso della difesa a Tel Aviv dal premier Benyamin Netanyahu che apre al controllo estero del passaggio sud-nord Gaza. In Italia Crosetto preoccupato per gli italiani in Libano, dice: "L'Onu cambi serve una fascia senza armi'. E mentre Usa e Europa invitano a evitare l'escalation del conflitto, il presidente turco Erdogan evoca la possibilità di invadere Israele. 'Potremmo entrare come abbiamo fatto nel Karabakh e in Libia', dice





